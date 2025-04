Lanazione.it - Pulizia del Parco dei Salici. Studenti fanno Green Gol

PONTEDERAIldei, uno dei polmoni verdi più grandi della città, è stato al centro di una bella iniziativa messa in atto da due classi – la seconda C e la seconda F del liceo scientifico XXV Aprile – nell’ambito del progetto nazionaleGol promosso da Mecs (Movimento per l’etica, la cultura e lo sport). Studentessi esi sono armati di guanti, pinze raccoglietrici e sacchi e hanno raccolto rifiuti nel verde deldei, che si trova nelle vicinanze del Villaggio Scolastico. L’iniziativa del Mecs si è svolta con la preziosa collaborazione dell’Università Luiss Guido Carli e dell’Acsi (Associazione di sport cultura e tempo libero) e della Lega nazionale dilettanti e con la partnership istituzionale dell’Istituto per il credito sportivo. L’iniziativa, che si è svolta a livello nazionale, è rivolta alle classi prime e seconde delle scuole Secondarie di Secondo grado per "la realizzazione di un percorso di formazione e riflessione veicolato dallo sport, sui principi etici che regolano la quotidianità dei nostri ragazzi, i comportamenti e i loro processi decisionali".