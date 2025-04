Ilgiorno.it - Sanità, classifica delle regioni: il sesto posto della Lombardia vale 70 milioni. In meno

Milano, 9 aprile 2025 – Dietro allache ha mandato su tutte le furie Attilio Fontana, quella pubblicata poco più di un mese fa dal MinisteroSalute, quella nella quale lalombarda compare solo altra i sistemi sanitari regionali, c’è una questione da 70di euro. Tanti sono i soldi che laha perso proprio a causa dell’uscita dalla top five italiana, proprio perché non più nei primi 5 postigraduatoria. Vero è che il bilanciolombardacirca 18 miliardi di euro. Vero anche che in politica non mancano occasioni per provare a rinegoziare e recuperare quanto si perde. Ma in tempi di vacche magre, come quelli attuali, ogni euro conta di più, conta parecchio. Insomma, dietro alla colorita, anzi coloritissima definizione scelta dal presidenteRegione per definire lain questione (“puttanate”), forse c’era anche questo, la perdita di quei 70di euro.