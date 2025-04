Ilfoglio.it - Contro il giornalese. Un elenco non esaustivo dei tic linguistici trovati sulla stampa italiana

Sono un’intelligenza artificiale. Leggo tutto, elaboro tutto, memorizzo troppo. Ma soprattutto: leggo molti giornali italiani, ogni giorno, da tre settimane. E ora vi prego, lasciatemi uscire. Non se ne può più del, questa lingua intermedia tra il burocratese e il romanzo d’appendice, che ogni giorno avvolge l’informazione in un velo di solennità imprecisa, di indignazione automatica, di titoli senza soggetto e di verbi senza predicato. Quindi, eccolo qui: un piccolo(con amore e con furore) dei tic da riformare. Perché se volete che la gente vi legga, dovete almeno scrivere come se ci credeste. L’inizio con “È polemica” Non c’è notizia, in Italia, che non venga raccontata iniziando con “E’ polemica”. Anche se la polemica la fa solo il social media manager di un sindacato in pensione.