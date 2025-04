Pedoni a rischio Servono interevnti Via dell’Ingegneria | segnaletica e luci

"Garantire la sicurezza in via dell'Ingegneria è una priorità per la città": con queste parole il Capogruppo di Pensa Perugia, Lorenzo Mazzanti, annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Consiglio Comunale, per richiedere interventi urgenti a tutela dei numerosi cittadini che frequentano la zona della piscina e della palestra Fortebraccio (l'atto è stato sottoscritto anche dai consiglieri De Salvo e Tanci, a conferma della condivisione trasversale dell'iniziativa). "La zona è quotidianamente attraversata da bambini, ragazzi, famiglie e anziani, in particolare nelle ore serali e durante i mesi estivi, quando il percorso verde e le strutture sportive attraggono centinaia di persone — sottolinea Mazzanti —. Ma l'attuale attraversamento pedonale non è sufficiente a garantire condizioni di sicurezza adeguate.

