Lanazione.it - "La sicurezza? Migliorata. I controlli sono aumentati"

Stretta sull’alcol tra stazione e centro storico. Le due ordinanze comunali firmate a gennaio per limitare il consumo di alcolici in zone sensibili della città, stanno dando buoni frutti. C’è la possibilità che siano prorogate per tutta l’estate (è presto per dirlo, ma la scadenza è prevista per il 30 giugno e il prossimo mese il sindaco deciderà il da farsi). Intanto, un bilancio. "La situazione in termini di– fa sapere l’assessora Valentina Torrini –. Le ordinanze stanno funzionando. Ce ne danno riscontro anche i residenti. Resta un’area fragile,necessari ancora". Ma l’estate segnerà un passaggio strategico con ulteriori interventi messi in campo per la tutela dellaurbana. "Stiamo lavorando al bando per il reclutamento di mediatori di strada che ci aiuteranno a comprendere meglio le problematiche di chi abita i luoghi più critici".