Galleria della Guinza, si fa sul serio. Cantieri aperti sulla viabilità esterna.

Ufficialmente assegnati il 12 febbraio del 2024 con una cerimonia che ha riguardato le regioni Umbria e Marche proseguono i lavori alla, cruciale per la Due Mari. Il tunnel iniziò ad esser scavato negli anni Novanta e l’apertura al traffico è prevista entro il 2026. Lungo 6 chilometri il tunnel collega le Marche all’Umbria, il versante tirrenico a quello adriatico del centro Italia ed è uno snodo mancante per la E78. A distanza di un anno dalla ripartenza del cantiere le opere attorno allasono andate avanti e hanno riguardato in special modo l’adeguamento dell’area all’uscita del tunnel per la realizzazionedi collegamento con tanto di rotatoria in vista dell’apertura al traffico nella sola direzione Marche Umbria. Al momento c’è ancora un solo traforo, manca il raddoppio (in fase di progettazione?) per consentire il traffico in direzione Umbria verso Marche e allo stato attuale non giungono notizie ufficiali circa il finanziamento, cruciale per dare un senso a tutta l’opera.