Canottaggio: una Coppa del Mondo sempre più green torna alla Schiranna

Varese, 9 aprile 2025 – Per il terzo anno di fila una tappa delladeldisi terrà a Varese: l’appuntamento è dal 13 al 15 giugno. L’avvicinamento all’evento è già iniziato da parte del comitato organizzatore che fa da regia alle manifestazioni internazionali che si svolgono. È ancora presto per parlare di numeri di atleti e pernottamenti previsti, ma è già ben chiara invece l’impronta che si vuole dare all’evento, con l’obiettivo di renderloal 100%. È stato infatti predisposto un apposito piano d’azione composto da sette punti principali. A presentarlo la sustainability manager Ambra Roversi. “Crediamo fortemente nell’importanza di renderepiù sostenibile questo evento, concentrandoci moltissimo sui materiali che utilizzeremo, sui partner coinvolti, sui comportamenti da mantenere addirittura da parte dei volontari - ha detto - non solo, stiamo cercando di coinvolgere associazioni ed aziende rivolte al tema della sostenibilità per aumentare l’attenzione e la sensibilizzazione”.