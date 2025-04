Edilizia pubblica verso il cambio delle regole | potrà avere la casa popolare anche chi ne ha già una sua

Milano, 9 aprile 2025 – Come preannunciato nelle scorse settimane la modifica al regolamento delle assegnazioni delle case popolari è stata inserita nella legge di revisione normativa ordinamentale che ha iniziato il suo iter nelle commissioni del Consiglio regionale prima dell'approdo nell'aula del Pirellone per l'approvazione. La norma della discordia L'articolo da considerare è il 9, lettera "c". Qui si propone di vietare la possibilità di chiedere una casa popolare non più a chiunque abbia già una casa di proprietà "nel territorio italiano o all'estero" ma solo ed esclusivamente a chi ne abbia una di proprietà "nel Comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di 10 chilometri dal Comune in cui è presentata la domanda. Ai fini del calcolo della distanza si adottano – si precisa poi – le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve".

