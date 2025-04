Ilgiorno.it - Casaletto Ceredano: anziani costretti a convivere con la muffa in casa da sei anni

, 9 aprile 2025 – Rosolindo Piacentini, 88, e Adele Pavesi, 84: da seie mezzo vivono in unadel Comune gestita da Aler, a, e da cinquee mezzo lottano contro la. Comune e Aler – protesta la coppia – non hanno intenzione di aiutarli a risolvere una situazione potenzialmente molto pericolosa per l’anziano, operato settefa a un polmone e adesso con gravi difficoltà respiratorie. Le difficoltà “La nostra storia comincia dopo l’Intervento a mio marito – racconta Adele – che nel 2018 lo ha lasciato con un solo polmone funzionante. Prima abitavamo in un appartamento al secondo piano di un piccolo caseggiato. Dopo l’operazione mio marito aveva gravi difficoltà a salire le scale e allora ho chiesto al sindaco Aldo Casorati un appartamento a piano terra.