Ilgiorno.it - “Dove si mangia la nebbia“ indaga Alida, fragile e forte

Leggi su Ilgiorno.it

Dalla Roma dell’età di Cesare, ambientazione per i due precedenti romanzi a sfondo storico, Edgardo Fiorillo e Stefano De Bellis passano alla Pavia degli anni ’90, per costruire un giallo a regola d’arte. È “sila” (Piemme). Tutto inizia con la deflagrazione di un camper: fatalità o delitto? AreSavich, magistrata tanto burbera nei modi quanto risoluta nell’agire. Laassume sin dal titolo e dall’esordio un certo rilievo, che mantiene poi lungo tutto il corso del libro. Come mai? "La vicenda ha luogo nell’autunno del ’93: allora più che oggi, per la Bassa, laaveva un che di caratterizzante, quasi distintivo. Abbiamo entrambi conosciuto, durante l’infanzia e la prima giovinezza, la pervasività di questo elemento atmosferico, che arriva a mutare l’aspetto dell’intera città, e non solo visivamente.