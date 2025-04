Lanazione.it - Il Festival del Maggio si accende. In scena il gigante della Salomè: "Delirio meraviglioso che rapisce"

Una passione inestinguibile, se non con la morte. Una vicenda senza tempo, antica e viva quanto l’umanità intera. Un mito in cui la sensualità si fa carne e l’erotismo dilaga. Questa è Salome di Richard Strauss, che inaugura l’87°delMusicale Fiorentino: un nuovo allestimento che interpreta un incubo che annega nel sangue. Domenica 13 aprile alle 18 il palcoscenicoSala Grande si apre con l’atto unico tratto dalla tragedia di Oscar Wilde, rappresentato per la prima volta al Teatro dell’Opera di Dresda nel 1905. L’enorme scandalo e il clamoroso successo accrebbero a dismisura la fama e la ricchezza del compositore e direttore d’orchestra bavarese, che con quei proventi poté costruirsi la villa di Garmisch dove morì nel 1949. "Una vera e propria sfida da mettere in– afferma il soprintendente Carlo Fuortes – sotto il profilo sia storico che musicale.