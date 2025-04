Perché Trump dichiara guerra dei dazi alla Cina | così la fabbrica del mondo rischia di fermarsi

Leggi su Open.online

«Bisogna ammetterlo. Oggi stanno manipolando la loro valuta per compensare i». L’ultimo attacco di Donalda Xi Jinping risale a poco fa. Ed è significativo che il presidente degli Stati Uniti stia rimproverandodi lasciar fluttuare (o meglio: svalutare) lo yuan senza intervenire proprio mentre il dollaro va verso i minimi (ovvero: si sta svalutando) proprio a causa deida lui decisi. Per il resto, quella tra Washington e Pechino è la veradeiall’interno della stretta sul commercio globale che il tycoon vuole imporre per ridurre (cancellare?) il deficit commerciale.Sfida apertaMa è anche vero che mentre l’Unione Europea le annuncia, laè l’unica che mette le tariffe e sfida apertamente. Se a Bruxelles si evita di tassare whisky e bourbon per non favorire rappresaglie sul vino, a Pechino si combattecolpo su colpo.