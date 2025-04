Rifiuti più cari per le case sfitte Le nuove tariffe

Rifiuti più cari per le case sfitte. Sono state infatti riviste le tabelle di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche non residenziali, con una manovra che ha alzato il numero degli abitanti assegnati d’ufficio. In pratica: per le case fino a 60 metri quadri vengono conteggiate due persone, invece del singolo inquilino; mentre oltre i 100 metri quadrati, si potranno avere in bolletta anche 6 abitanti, contro i 3 del passato. Il tutto a casa disabitata. A prevederlo è il regolamento dell’applicazione della Taric, che nel 2025 vede alcune novità sulla gestione del servizio di Alia Multiutility. La variazione è stata decisa a livello di area Ats1, che interessa 25 Comuni, ed è stata ratificata nell’ultima seduta del consiglio comunale di Fiesole, con il voto contrario del centrodestra e l’astensione dei Cittadini per Fiesole. Lanazione.it - Rifiuti più cari per le case sfitte. Le nuove tariffe Leggi su Lanazione.it piùper le. Sono state infatti riviste le tabelle di calcolo delleper le utenze domestiche non residenziali, con una manovra che ha alzato il numero degli abitanti assegnati d’ufficio. In pratica: per lefino a 60 metri quadri vengono conteggiate due persone, invece del singolo inquilino; mentre oltre i 100 metri quadrati, si potranno avere in bolletta anche 6 abitanti, contro i 3 del passato. Il tutto a casa disabitata. A prevederlo è il regolamento dell’applicazione della Taric, che nel 2025 vede alcune novità sulla gestione del servizio di Alia Multiutility. La variazione è stata decisa a livello di area Ats1, che interessa 25 Comuni, ed è stata ratificata nell’ultima seduta del consiglio comunale di Fiesole, con il voto contrario del centrodestra e l’astensione dei Cittadini per Fiesole.

Cosa fare se i rifiuti del vicino di casa sono messi male, troppo vicino al confine, abbandonati - Rifiuti lasciati fuori posto da un vicino, situazioni spiacevoli per il decoro e la salute pubblica. Soluzioni legali e pratiche per risolvere il problema ... (businessonline.it)

Bonus Tari, 25% di sconti: le città con la tassa sulla spazzatura più cara - Il bonus rifiuti 2025 interessa, nella misura del 25%, le famiglie con Isee fino a 9.530 euro. Pisa è la città d’Italia in cui la Tassa Rifiuti costa di più. Di seguito la classifica ... (quifinanza.it)

Rifiuti, la Puglia la regione con le tariffe più care d’Italia: la Tari in media è di 426,5 euro - È la Puglia la regione italiana in cui le famiglie versano le tariffe più alte per i rifiuti che sono pari a ... famiglia composta da 3 persone e una casa di proprietà da 100 metri quadri. (msn.com)