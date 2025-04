Taranto | fiaccolata per la foresteria al Moscati Stasera

Di seguito il comunicato:L'associazione Ali per volare Donato Marra organizza una fiaccolata che si terrà mercoledì 9 aprile al fine di sensibilizzare la cittadinanza al progetto della foresteria all'ospedale Moscati di Taranto e per il sostegno alle famiglie che seguono i pazienti oncologici presso la struttura sanitaria.Raduno alle ore 19 in Via di Palma angolo Via Duca degli Abruzzi.

Taranto: fiaccolata per la foresteria al "Moscati". Taranto, fiaccolata per la foresteria dell’ospedale Moscati. Ne parlano su altre fonti

