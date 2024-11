Superguidatv.it - La profezia del male, la recensione dell’horror (no spoiler)

Leggi tutto su Superguidatv.it

Un gruppo di ragazzi affitta una villa nelle Catskills per festeggiare il compleanno di una di loro, Elise. Quando scoprono che è finita la birra, i giovani si mettono alla ricerca di qualche alcolico in giro per la casa ma si imbattono invece in un mazzo di antichi tarocchi, ritrovato nel seminterrato. Haley, la sola a saperli un minimo interpretare, decide di cimentarsi e raccontare ciò che legge nel futuro dei suoi amici, per alcuni più lieto e per altri più criptico. Al loro ritorno a casa, i protagonisti de Ladelsono ignari di ciò che li attende. Quanto vissuto in quelle fatidiche ore tra quelle quattro mura, segnerà infatti per sempre il loro destino. Uno dopo l’altro cominciano a perdere la vita in circostanze inspiegabili – ma che al pubblico sono chiare ed evidenti – e i superstiti dovranno interrompere ladizione prima che sia troppo tardi.