Lettera43.it - Israele, l’Alta corte avvisa Netanyahu: «Riferisca sul licenziamento di Gallant»

israeliana ha ordinato a Benjamindi riferire entro mezzogiorno del 7 novembre sulla decisione di sollevare dall’incarico il ministro della Difesa Yoav, sostituendolo con Israel Katz, una scelta che ha spinto centinaia di manifestanti a scendere in piazza in tutto il paese per protestare contro questa operazione. L’ultimatum dellasuprema è arrivato in seguito alla petizione presentata dal Movimento per la qualità del governo e dall’Israel Shield Forum insieme alla Guardia della democrazia. L’ex ministro della Difesa israeliano Yoav(Getty).Il presidente del Movimento per la Qualità del Governo ha dichiarato: «Siamo lieti cheabbia compreso l’urgenza della questione. Licenziare un ministro della Difesa durante una guerra e alla vigilia di un attacco iraniano è una scommessa pericolosa per la sicurezza del Paese».