Tvzap.it - Elezioni Usa, perché la vittoria di Trump sarebbe una brutta storia per Papa Francesco

Leggi tutto su Tvzap.it

Social.Usa,ladiunaper– Un episodio senza precedenti, almeno nella recentedella Chiesa, ha preso piede con laschiacciante di. Ciò implica che il futuro “padrone del mondo” è un uomo che ha ricevuto una sorta di “benedizione” da un vescovo cattolico, Carlo Maria Viganò, noto per essere stato addirittura scomunicato. Viganò è stato al fianco die del suo strategist, Steve Bannon, per oltre sei anni. Questa situazione rappresenta una sfida significativa per, nonostante la posizione di neutralità espressa al termine dell’ultimo viaggio internazionale a fine settembre. ( dopo le foto) Leggi anche: Whatsapp, la novità del segno +: a cosa serve Leggi anche: Va a lavoro e dimentica la figlia in auto per 5 ore, poi la tragediaUsa, ladipotrebbe essere unaperTrono e Altare sembrano nuovamente in disaccordo, e la situazione è quanto mai evidente.