Elezioni negli Stati Uniti, la notizia ufficiale: chi è in vantaggio

, la: chi è in. Tra maratone e spogli in diretta, tutto il mondo è con gli occhi puntati aglimentre gli americani scelgono il loro prossimo presidente. Secondo i sondaggisti, la gara era aperta fino all’ultima tra Kamala Harris, attuale vicepresidente, e Donald Trump. Tuttavia, ora dopo ora risulta più chiaro chi dei due abbia in pugno la vittoria. Donald Trump e la volata verso la vittoria Donald Trump è a un passo dal ritorno alla Casa Bianca quattro anni dopo la sconfitta contro Joe Biden. Il candidato repubblicano è accreditato dal New York Times di 301 grandi elettori contro i 240 di Kamala Harris. Una grande svolta nella competizione che, secondo i sondaggi, sembrava incerta fino all’ultimo e che ora sembra propendere per una vittoria del Tycoon con una probabilità del 90%.