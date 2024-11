Gqitalia.it - E quindi, che fine farà Giannasi?

rimane: per noi non cambia nulla, continueremo a fare il solito pollo», mi dice al telefono Paola, figlia di Dorando, storico fondatore del chiosco in Piazza Buozzi a Milano. L’ho raggiunta al telefono dopo che per tutto il weekend è impazzata una notizia:vende. O meglio, cede. Non Dorando, Dio lo preservi (!), ma il marchio, quello sì, cede una quota di maggioranza al Gruppo Finiper Canova, società che opera nel mondo della grande distribuzione con diversi brand di supermercati dislocati nel paese: Ipermercati Iper La grande i, supermercati Unes, con il marchio il Viaggiator Goloso, le diverse insegne legate al settore della ristorazione - tra cui Ristò, Rom’Antica, CremAmore e Portello Caffè - e alcune attività immobiliari, tra cui IL CENTRO di Arese e Piazza Portello di Milano.