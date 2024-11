Ilnapolista.it - Djokovic, ritirati adesso, evita l’addio malinconico come Federer e Nadal (Libero)

Nolenon parteciperà alle Atp Finals di Torino in seguito a un infortunio. Per il tennista serbo è arrivato il momento di ritirarsi?gli suggerisce di farlo e di non concludere la sua carrieraRogere Rafa, sarebbe meglio ritirarsi ora? Il quotidiano nella sua edizione odierna scrive:è il tennista più vincente di tutti i tempi. Il giorno che ha vinto le Olimpiadi si sentì di nuovo re. E invece, nel prosieguo della stagione ha perso: partite, sicurezza, forza e morale. A 37 anni e mezzo ha invece realizzato che l’Atp Finals sarebbe stata una cima dolomitica troppo irta per il fisico. L’anno prossimo ci auguriamo sinceramente di non rivederlo, per una serie di motivi.ha battagliato contro tutto e contro tutti, è stato il terzo incomodo tra