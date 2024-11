Lanazione.it - Cucciolone preso a calci, gli agenti lo salvano poi denunciano il padrone

La Spezia, 6 novembre 2024 – La segnalazione di un cittadino è stata provvidenziale: la polizia locale ha infatti così potuto denunciare un uomo per il maltrattamento di un cane di grossa taglia in piazza Brin e affidare poi l'animale al canile. Gli accertamenti sono stati effettuati tramite il sistema di videosorveglianza in uso al Comune della Spezia, per acquisire elementi utili alla ricostruzione della vicenda ed all’identificazione del responsabile. Sulla base di una meticolosa analisi dei filmati e successivi accertamenti, si è potuto trovare conferma di quanto segnalato e si è riusciti a dare un nome al responsabile del maltrattamento, un uomo di nazionalità tunisina, irregolare e senza fissa dimora sul territorio nazionale e già noto al Comando per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.