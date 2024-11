Thesocialpost.it - Camion si ribalta e prende fuoco: Alfonso muore così, aveva 58 anni

Questa mattina, intorno alle 4, un tragico incidente ha avuto luogo sulla strada statale Romea, vicino alla rotonda di Bosco Mesola, dove unè finito fuori strada e si è scontrato con un cantiere stradale. L’autista del tir,Pannullo, 58enne residente a Eboli, in provincia di Salerno, ha perso la vita dopo che il tir si èto e ha preso. Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. L’uomoda poco sentito telefonicamente con un amico rassicurandolo sul lungo viaggio che doveva percorrere per trasportare verdure. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri di Lagosanto e il nucleo radiomobile di Mesola per effettuare i rilievi necessari, mentre i vigili deldi Codigoro hanno lavorato per domare le fiamme.