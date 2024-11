361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 5 novembre 2024

Leggi tutto su 361magazine.com

Non parte bene La Talpa Nella serata di ieri, martedì 5, su Rai Uno Un Padre conquista 2.706.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5, la prima puntata del reality show La Talpa si ferma a 2.250.000 spettatori con uno share del 14.04% (Highlights di 3 minuti e mezzo: 1.035.000 – 14.06%). Su Rai2 l’ultima puntata di Se mi lasci non vale ottiene 191.000 spettatori pari all’1.2%, con la prima lunga parte L’Attesa, e 114.000 spettatori con l’1.93% con La Decisione in onda dalle 0.18 alle 0.58. Su Italia1 Hercules: La leggenda si ferma a 959.000 spettatori (4.94%). Su Rai3 il debutto di Amore Criminale registra 702.000 spettatori e il 3.26. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 589.000 spettatori (4.96%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.584.000 spettatori e il 9.