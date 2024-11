Metropolitanmagazine.it - Waltzing With Brando, il trailer del biopic su Marlon Brando interpretato da Billy Zane

È stato rivelato il primoche mostranei panni diall’apice della sua carriera nel prossimo film biografico “”. Il film, che vede la partecipazione anche di Jon Heder (“Napoleon Dynamite”, “Blades of Glory”), è stato acquistato da VMI Worldwide per le vendite all’estero. Scritto e diretto da Bill Fishman (“Tapeheads”, “Car 54”, “My DinnerJimi”), il film è basato sulle memorie di Bernard Judge, ambientate tra il 1969 e il 1974, mentresi preparava a girare “Il Padrino” e “Ultimo tango a Parigi”. Oltre ae Heder, nel cast figurano anche il premio Oscar Richard Dreyfuss, Camille Razat (“Emily in Paris”), Alaina Huffman (“The Perfection”, “Smallville”), Tia Carrera (“Waynes World”) e il figlio di Mick Jagger, James Jagger (“Vinyl”, “The Outpost”).