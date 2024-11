Anteprima24.it - Serie C, pesante penalizzazione per una squadra del girone C: la nuova classifica

Tempo di lettura: < 1 minutoAlla fine, come era nell’aria da qualche giorno, è arrivata la mazzata per il Taranto che è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con 4 punti diinda scontare nella corrente stagione sportiva. Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club. La società ieri era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024. Ora il Taranto, reduce nell’ultimo turno dal sorprendente blitz al “Partenio-Lombardi”, è scivolato all’ultimo posto con 6 punti.: Benevento 29, Audace Cerignola 25, Giugliano 23, Monopoli 23, Avellino 22, Potenza 21, Catania 20 (-1), Sorrento 20, Trapani 18, Picerno 18, Cavese 17, Crotone 16, Team Altamura 15, Turris 13 (-1), Casertana 13, Latina 11, Foggia 10, Messina 10, Juventus Next Gen 7, Taranto 6 (-4).