Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale: dopo il successo a Recanati, la classifica assume una connotazione differente. Zappi esalta Gianninoni: "Prestazione strepitosa per Castello»

Teramo a Spicchi 78 Olimpia90 A SPICCHI: Caroè 26, Moro ne, Marinelli 7, Fabris 7, Tommarelli, Mazzagatti 14, Gaspari ne, Massotti 9, Di Francesco ne, Benzoni 2, Gueye 13, Luponetti ne. All. Stirpe. Olimpia: S. Conti 18, L. Conti, Grotti 2,22, Alberti 17, D’Ambrosio 7, Bellini 3, Garuti 9, T 3, Zhytaryuk 9. All.. Arbitri: Pratola e Martini. Note: parziali 16-25; 31-48; 56-67. La vittoria ha un peso, ma la foto più bella del weekend diè quella di un gruppo unito e in grado di reagire al momento di difficoltà. Così l’Olimpia di coach Maurorientra da Teramo con 2 punti pesanti e lo fa con uno spirito di coesione determinante per il futuro. "È una vittoria importantissima – spiega il tecnico –, che vale doppio perché si è creata una situazione diper la quale agganciare un altro treno era fondamentale.