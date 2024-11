Ilfoglio.it - Quello sulla decapitazione di Paty è un processo all’islamismo francese

Leggi tutto su Ilfoglio.it

Era il 2 settembre del 2020 quando Riss, il direttore di Charlie Hebdo, scrisse nel suo editoriale che la Francia non si sarebbe mai piegata alla barbarie islamista. “Avremmo voluto che i fatti gli avessero dato ragione”, ha scritto Émilie Frèche sul settimanale Le Point. Ma nella tragedia di Samuel, il professore di Storia e Geografia decapitato il 16 ottobre 2020 da un jihadista di origini cecene per aver mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo su Maometto, “né la legge, né l’esecutivo, né l’Amministrazione sono riuscite a mettere fuori gioco i predicatori di odio e a proteggerlo”. “Resta ora il nostro potere giudiziario”, ha scritto Frèche, domandandosi: “E’ ancora solido dinanzi alla guerra condotta contro di noi dradicale?”. E’ questa la posta in gioco delapertosi ieri davanti alla Corte d’assise speciale di Parigi, chiamata a determinare nelle prossime sette settimane le responsabilità degli otto adulti che hanno azionato e alimentato l’ingranaggio infernale che ha spinto Abdoullakh Anzorov, un giovane radicalizzato, a uccidere un insegnante di scuola media di Conflans-Sainte-Honorine, un ussaro della République innamorato della laicità e del libero pensiero come Samuel