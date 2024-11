Thesocialpost.it - Piano Ita-Lufthans, stop nella notte: non consegnato all’Ue

Ilfinale per l’alleanza tra Ita Airways ea ha subito unoimprovviso, impedendo la consegna del pacchetto alla Commissione Europea, che attendeva il documento per esprimersi sull’ultimo via libera. Secondo fonti europee, la firma mancante da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (MEF) avrebbe bloccato l’invio dela Bruxelles, nonostante le firme già presenti delle compagnie coinvolte, tra cui easyJet, Air France e IAG, nell’intesa sugli slot. mancato invio dei documenti e contatti con la commissione europea Un portavoce della Commissione Europea ha confermato che l’iter per l’analisi dell’accordo Ita-a proseguirà, in attesa del materiale concordato tra le parti. “Siamo in contatto cona e il Ministero dell’Economia italiano: il prossimo passo è l’analisi dell’accordo concordato tra le due parti e che ci invieranno”, ha dichiarato il portavoce, commentando il blocco dell’intesa.