Per l’eroina Ahoo e non solo | un grido di protesta si leva a Verona

Nomentana, civico 361. Segnatevi questo indirizzo. Qui ha sede l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran. Una bella sede, come tutte le ambasciate a Roma. Da ieri mi aspetto di vedere un sit-in di. Magari non berciante. Silenzioso. Organizzato da donne solidali conDaryaei. Di donne militanti, attiviste, femministe. Una manifestazione silente, tanto per far capire che in Italia l’arresto di una studentessa non è considerata una cosa normale, a meno che non abbia commesso un reato. Già, ma non indossare il burka nella grande Repubblica Islamica dell’Iran e’ un reato. Dunque– in farsi significa Gazzella – rischia il carcere, come tante, come la premio Nobel Narges Mohammadi, che è appunto in carcere e continua a subire processi. Vabbè, avranno pensato le attiviste italiane, se quella è la legge, le ragazze iraniane la rispettino.