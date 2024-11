Lapresse.it - Manovra, Inps: “Possibile effetto positivo su tenuta pensioni”

Per quanto riguarda le, la“prevede interventi che potrebbero determinare effetti positivi in termini macroeconomici, con risvolti anche favorevoli sulladel sistema previdenziale“. Lo dice il presidente dell’, Gabriele Fava, in audizione sullaalle Commissioni Bilancio riunite. “Più in generale, il Ddl – viene riferito – segna una soluzione di continuità rispetto agli interventi transitori di contemperamento delle tensioni inflazionistiche degli anni 2022-2023, peraltro con la ulteriore previsione di misure temporanee a sostegno delle categorie di pensionati che versano in condizione di maggiore fragilità. Sotto questo profilo, assume rilevanza il ritorno al regime di perequazione ordinario dellerispetto all’inflazione, il quale non può essere eccessivamente disatteso se non per far fronte a situazioni connotate da temporaneità come accaduto soprattutto negli anni del Covid.