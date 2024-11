Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe 4-1, WTA Finals 2024 in DIRETTA: avvio sprint delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUBLEV NON PRIMA14.00 30-15 E’ lunga la risposta di rovescio di. 15-15 Molto reattiva stavolta la neozelandese. 0-15 Spinge forte con il dritto lungolinea Jasmine. 4-1 Game. Scappa via la risposta di. 40-15 Prima vincente della toscana. 30-15 Ben giocata in questo caso la volèe da. 30-0 Non passa la volèe della canadese. 15-0 Lob vincente di rovescio perfetto di Jasmine. 1-3 Game. E’ larga la risposta di, che torna ora alla battuta. 40-15 Schiaffo al volo di rovescio della tennista di Auckland. 30-15 Prima vincente della neozelandese. 15-15 Volèe vincente e primo punto conquistato da. 0-15 A metà rete la volèe di rovescio di. 3-0 Game