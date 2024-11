Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori Berco in presidio contro il rischio di 480 licenziamenti: “7 giorni per un’alternativa, si cancelli procedura o non ci fermeremo”

Una settimana per costruire. Dopo che con una “mossa unilaterale” l’aziendaha avviato unadi licenziamento (e deciso lo stop al contratto integrativo) per 480 operai della fabbrica di Copparo, in provincia di Ferrara, si apre qualche spiraglio per iesubero. Nel corso del vertice al Ministero delle imprese e del Made in Italy tra sindacati, azienda e il ministro Adolfo Urso, isono stati per ora ‘congelati’, almeno per sette. L’azienda ferrarese, nata proprio a Copparo e ora parte dell’universo del colosso tedesco Thyssenkrupp, produce componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e le relative attrezzature per la revisione e la manutenzione. Nello stabilimento in provincia di Ferrara lavorano circa mille dipendenti, quindi ladi licenziamento interesserebbe quasi la metà degli assunti.