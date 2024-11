Lortica.it - L’anima giovane dentro un corpo che invecchia

Leggi tutto su Lortica.it

Quando osserviamo un anziano, vediamo i segni del tempo: rughe, movimenti più lenti, capelli argentati. Eppure, se guardiamo oltre, scopriamo spesso uno spirito vitale, quasi immutato. È come senon avesse età. Questaenergia interiore non viene scalfita dal passare degli anni; persino chi arriva a un’età avanzata si sente,, come un trentenne, un ventenne. È una verità che molti anziani conoscono bene, una sensazione che può essere sorprendente e confortante allo stesso tempo. Un esempio emblematico di questa dualità è una miniserie, datata, tale “Uccelli di Rovo”, dove l’attrice Barbara Stanwyck interpreta Mary Carson, una donna anziana, ben oltre la mezza età, ma ancora travolta da una passione giovanile per ilsacerdote Ralph de Bricassart, interpretato da Richard Chamberlain.