La Talpa | chi è Orian Ichaki

Tra i concorrenti della quarta edizione de La, in onda su Canale 5 da stasera con la conduzione di Diletta Leotta, c’è anche la modella israeliana, sconosciuta ai più,. Conosciamola meglio. Nata Herzliya, in Israele,non ha mai voluto rivelare la sua età, anche se nella scheda di presentazione de Laè stato svelato il giorno del suo compleanno: il 2 marzo. Da qualche anno vive a Milano, dove svolge il lavoro di modella. E’ stata, infatti, testimonial di marchi come Guess e Tezenis. Ha sfilato, inoltre, per le più importati case di moda: da New York a Tokyo passando per Milano e Parigi.Gestisce un marchio di gioielli insieme al fratello Ran. Appassionata di viaggi e avventure, adora esplorare nuovi luoghi e immergersi in nuove culture. E’ una sostenitrice del fitness e del benessere, motivo per il quale dedica gran parte del suo tempo libero alla palestra al fine di mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato.