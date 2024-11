Thesocialpost.it - Incendio in un’abitazione: morta una coppia di anziani

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Tragedia a Ruvo di Puglia nel Barese. Nella mattinata di martedì 5 novembre unadia causa dell’to dell’appartamento al pianto rialzato in cui abitavano, in via Braccalone, non lontano dal centro della cittadina. Leggi anche:distrugge stabilimento balneare a Roccella Jonica: indagini in corso Si indaga sulle cause dell’Non sono ancora chiare le cause del devastante rogo e i carabinieri stanno indagando in tal senso. Secondo quanto si apprende da fonti locali, i due, che avevano più di 90 anni, erano soli in casa in quel momento. L'articoloinunadiproviene da The Social Post.