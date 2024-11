Thesocialpost.it - Incendio in un appartamento, morto un 97enne. “Stufetta a fuoco”

Un uomo di 97 anni ha perso la vita a seguito di unavvenuto in undi Ruvo di Puglia, nel Barese. Lo riporta l'Ansa. La moglie che era accanto a lui, sua coetanea, è stata tratta in salvo dall'intervento di vigili dele operatori sanitari del 118. L', secondo quanto accertato, sarebbe partito da unaelettrica sistemata in camera da letto. La donna è stata trasportata d'urgenza in ambulanza al Policlinico di Bari, dov'è ricoverata a causa dell'intossicazione e di alcune ustioni su diverse parti del corpo. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.