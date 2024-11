Ilrestodelcarlino.it - Forze armate, studenti alla festa

Gli alunni della scuola media ’Don Minzoni’ diretti dal professor Guido Lorenzetti hanno cantato ieri mattina l’inno nazionale, ’Monte Pasubio’ e ’Signore delle Cime’ in occasione della celebrazione delladell’Unità Nazionale e delle(nella foto il prefetto, Castrese de Rosa). I ragazzi sono stati prima in viale Farini per la deposizione delle Corone d’alloro e gli Onori al Monumento ai Caduti, e poi in Piazza del Popolo per la rassegna davanti allo schieramento delle varie associazioni combattentistiche e d’arma, l’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. È stato anche rispettato un minuto di raccoglimento per le vittime della drammatica alluvione di Valencia.