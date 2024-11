Lettera43.it - Floridia lascia fuori Siddi dal convegno Rai: le pillole del giorno

Leggi tutto su Lettera43.it

A Roma se ne parla tanto, in particolare a Saxa Rubra: nel megache sarà lungo addirittura due giorni, nelle sale di Palazzo Giustiniani, tutto dedicato alla Rai e nato per iniziativa della presidente della commissione di Vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo Barbara, tra i relatori manca il nome di Francesco Angelo, noto ai più come Franco. Possibile? È un giornalista di lungo corso, già consigliere d’amministrazione della Rai, ex segretario generale del sindacato Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana), ora alla guida di Confindustria Radio Tv e presidente di Rete Blu, che poi è l’editore della televisione della Conferenza episcopale italiana, Tv2000. Cosa ha fatto di maleper stare così inviso alla pentastellata? Francoe Barbara(Imagoeconomica).