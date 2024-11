Fiume Tevere proseguono i lavori di ripristino della banchina tra ponte Milvio e ponte Flaminio

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Roma, 5 novembre 2024 – L’assessore alla Mobilità, ai Trasporti e alla Tutela del Territorio, Fabrizio Ghera, ha effettuato oggi il sopralluogo deidie puliziadelsul tratto compreso tra. Gli interventi, finanziati dalla Regione Lazio con 500mila euro, rientrano nel programma deiper il, indifferibili e urgenti, previsti per il Giubileo 2025, riguardanti ildelle banchine e dei muraglioni presenti all’internocittà di Roma, per un totale di 2 milioni di euro. I tratti interessati daisono quelli del lato destro del, traRisorgimento; mentre, per quanto riguarda il lato sinistro, traDuca D’Aosta aMusica e traFabricio ePalatino nella zona dell’isola Tiberina.