Elisa Di Francisca chi è il marito Ivan Villa | Un colpo di fulmine folgorante

Diè sposata da diversi anni con, autore e produttore televisivo che lavora da anni per Mediaset.era ospite ad una trasmissione Mediaset e si sono incontrati nel 2015 con lei che ha raccontato in passato a Vanity Fair il loro primo incontro: “Mi vedo arrivare quest’uomo verso di me, era tutto arrabbiato ma per me è stato come undi. Siamo rimasti folgorati, dopo un mese già sono andato a casa sua – era Natale – e ho conosciuto la sua famiglia”. Nel 2017 è nato il primo figlio Ettore, il secondo invece è nato nel 2021 e si chiamava Brando. Entrambi hanno passione per la mitologia ellenica e per questo motivo hanno deciso di chiamare il figlio Ettore.Diè una delle più grandi schermitrici della storia italiana. L’ex atleta ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi, entrambe a Londra 2012, mentre ha portato a casa un argento a Rio 2016, ha conquistato inoltre anche sette medaglie d’oro ai Mondiali.