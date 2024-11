Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, l’Election Day in diretta

Roma, 5 novembre- È arrivato il giorno più atteso,Day. Gli occhi del mondo puntati sulle presidenziali americane, al duello finale la vicepresidente uscente Kamala Harris per i Dem e il repubblicano Donald Trump. Oltre 78 milioni di americani hanno già cominciato a votare nelle scorse settimane in California, Texas, Florida e Colorado, ma il 5 novembre resta il giorno delleufficiali. Seggi aperti in orari differenti a seconda del fuso orario dei vari Stati: i primi saranno alle 6 (le 12 in Italia) del mattino New York e il Connecticut, ultima la California alle 7 (le 16 in Italia) I primi risultati consolidati nei vari stati sono previsti tra le 4 e le 6 del mattino (ora italiana), anche se potrebbe essere necessario attendere ulteriori conteggi nelle zone ad elevata partecipazione di voto per corrispondenza.