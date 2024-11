Anteprima24.it - Campania, Gasparri: “Sindaco Manfredi aspira alla presidenza Anci”

Tempo di lettura: < 1 minuto“È davvero singolare che il fratello deldi Napoli, nella veste di consigliere regionale, abbia votato per la inutile e incostituzionale norma imposta da De Luca per un terzo mandato, che non ci sarà mai ma, soprattutto, per dichiarare ineleggibili i sindaci. Il, tra una lite e l’altra all’interno del PD,dell’. Ma suo fratello, che mi rendo conto è un’altra persona, vota contro i sindaci. Credo che oltre una riunione chiarificatrice all’interno del PD, serva anche un incontro di famiglia. Io con mio fratello ho ottimi rapporti. Spero sia così anche per il. Buon lavoro”. Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia L'articolo: “” proviene da Anteprima24.