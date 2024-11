Lapresse.it - Campania, Consiglio regionale vota sì a terzo mandato per De Luca

Leggi tutto su Lapresse.it

Maggioranza compatta indellaa favore della norma che permette al presidente della Regione Vincenzo Dedi candidarsi per unconsecutivo. Unica eccezione la consigliera del Pd Bruna Fiola, che al momento del voto si è astenuta. La proposta di legge è stata approvata con il voto favorevole di 34 consiglieri, compreso quello del governatore Deche ha partecipato alle operazioni di voto. Sì alla norma anche da 8 consiglieri del Partito democratico, nonostante la segretaria del Pd Elly Schlein ha annunciato che il partito non sosterrà alcuna candidatura di un presidente uscente per unconsecutivo. Hanno espresso voto favorevole anche 6 consiglieri su 7 del gruppo misto e Gennaro Cinque, consigliere del gruppo di opposizione “Moderati e riformisti”.