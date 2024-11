Bergamonews.it - A Molte Fedi incontro con don Sergio Massironi

Bergamo. Il secondo appuntamento della sezione Monoteismi all’interno disotto lo stesso cielo sarà giovedì 7 novembre alle 20.45 al Tempio Votivo di Santa Lucia con don, presbitero della diocesi di Milano e teologo del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, per parlare della fine dei tempi nella prospettiva cristiana. “Dopo aver esplorato il mondo dell’apocalittica ebraica con Claudia Milani, cercheremo di esplorare cosa significa per i cristiani accostarsi al pensiero della fine dei tempi – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegnasotto lo stesso cielo -. Con una consapevolezza: l’escatologia, cioè la dottrina cristiana delle cose ultime, si muove tra due estremi: da una parte c’è il pericolo di presumere di sapere troppo del cielo e dell’inferno, dall’altra c’è il rischio di restare senza parole.