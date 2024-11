Ilfattoquotidiano.it - “A 22 anni sono crollato. Ho chiuso i rapporti con la mia ex. Mi sono curato e ho riallacciato i rapporti con mio padre”: Lorenzo Fragola dopo la vittoria a X Factor

Avere talento, una bella scrittura, la faccia che buca la telecamera spesso non bastano. Ne sa qualcosache, per sua stessa ammissione al podcast “Le storie della Generazione Fuorisede”, ha ammesso di aver avuto non poche difficoltàlaall’ottava edizione di X, la partecipazione al Festival di Sanremo 2016, ma soprattuttola valanga di popolarità che gli è piombata addosso, all’improvviso. Del resto il cantautore veniva da un contesto molto “intimo”: “Facevo musica, ma non ero uno di quelli che aveva fatto la gavetta, suonando nei locali o andando in studio di registrazione, lo facevo per me”. Poi la partecipazione al talent show di Sky: “Ero entrato con un pronostico favorevole, non me lo sentivo addosso, ma gli altri continuavano a dirlo, sia i giudici che i concorrenti.