Ilgiorno.it - Villa Lomellina, contadino colpito al torace dal suo toro: vivo grazie alle corna mozzate

(Pavia), 4 novembre 2024 – È statodal suocon una testata in pieno. Il proprietario dell'animale, 48enne di V, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Alessandria, non in pericolo di vita ma in condizioni ritenute mediamente critiche. Le conseguenze sarebbero state certamente più tragiche se il bovino non avesse avuto lee smussate proprio per motivi di sicurezza: se la testata delfosse stata con inta, in pieno, con tutta probabilità l'esito sarebbe stato letale per la vittima. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre, verso le 17.30.