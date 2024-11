Inter-news.it - VIDEO – Inter-Venezia pazzo: polemiche a 0 | Inter-News Web TV

L’ha trionfato colper 1-0, nonostante il clamoroso brivido finale con rete lagunare annullata al 97?. I nerazzurri si sono portati a meno uno dal Napoli e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto. In mezzo il match di Champions League contro l’Arsenal. Ne ha parlato il nostro Emanuele Rossi nel suo approfondimento suWeb.it.A ZERO –1-0 nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Una partita pazza, che i nerazzurri hanno vinto con i denti, nonostante il brivido al 97? con rete annullata a Sverko per tocco di mano sotto porta sopra le spalle di Yann Aurel Bisseck. La Beneamata ha comunque meritato la vittoria, creando tantissime occasioni e infrangendosi più volte contro Filip Stankovic, portiere di proprietàista, e l’imprecisione di alcuni suoi attaccanti, Thuram su tutti.