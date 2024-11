Ilfattoquotidiano.it - “Tutti vengono torturati lì. È la prassi”. Le testimonianze di chi è passato a al-Jed’ah (Iraq)

Nel nord dell’c’è una struttura ufficialmente chiamata Centro comunitario per la riabilitazione di al-. È diretta dal ministero per le migrazioni e le persone sfollate. Di fatto, come ha recentemente accertato un’indagine di Amnesty International, è un luogo di tortura. Ad al-sono passati migliaia di iracheni trasferiti dai centri di detenzione del nordest della Siria, dove erano trattenuti per sospetti legami con lo Stato islamico. Dal 2021 ne sono stati rimpatriati 9500. Di questi, 2223 si trovano ancora nel centro: 278 uomini, 627 donne e 1318 persone minorenni. Le autorità irachene hanno intenzione di velocizzare il ritorno dei propri detenuti dalla Siria – si stima siano tuttora oltre 18.000 – in modo che la maggior parte di loro sia trasferita entro la fine del 2027.