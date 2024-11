Ilgiorno.it - Tumore alla prostata, screening gratuito in Lombardia: partono i nati a novembre 1974

Una campagna massiva e gratuita contro il, tra i più diffusi nella popolazione adulta maschile. A organizzarla, per la prima volta in Italia, è lache avvia unper la diagnosi precoce di neoplasia. L’annuncio Fase 1 La platea definitiva Gli esclusi I numeri Come partecipare L’esame del sangue L’annuncio L'obiettivo è "individuare l'eventuale carcinoma, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo il rischio di trattamenti invasivi", spiega Palazzoche ha annunciato il progetto con un incontro al quale hanno partecipato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, il Dg regionale Welfare Marco Cozzoli, e Aldo Bocciardi, direttore di Urologia all'ospedale Niguarda di Milano. Fase 1 In questa fase possono sottoporsi allo. Successivamente, ogni mese potranno aggiungersi i cittadini che compiono 50 anni nel mese in corso.