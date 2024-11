Universalmovies.it - Trieste Science+Fiction Festival | I vincitori della 24° edizione

L’2024 disi è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione che ha visto trionfare il film “U Are The Universe“. La principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza si è svolta dal 29 ottobre al 3 novembre al Politeama Rossetti, al Teatro Miela e presso la struttura Sci-Fi Dome in PiazzaBorsa. Quest’anno la kermesse ha portato alla luce oltre 50 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali, tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo. La 24°diha visto una partecipazione importante da parte del pubblico, con oltre 20.000 presenze accertate.